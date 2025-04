Уреди со врвна издржливост и квалитет

0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Samsung

Во рамките на глобалната технологиска сцена на 14 април 2025 година, Samsung Electronics ги објави најновите Galaxy XCover7 Pro и Galaxy Tab Active5 Pro – иновативни алатки целосно насочени кон професионалниот свет, адаптирани да се одговорат на потребите од динамичните и брзи работни средини. Овие уреди го продолжуваат времето на издржливост на Samsung, со својот разновиден, оптимизиран дизајн и силна безбедност, овозможувајќи подобрени перформанси и унапреден работен процес за оние во првата линија, обезбедувајќи поголема ефикасност без разлика дали се во канцеларија или на терен. Благодарение на 5G конекцијата, посилниот процесор и зголемениот мемориски капацитет, XCover7 Pro и Tab Active5 Pro нудат мобилност и финансиска сигурност. XCover7 Pro е опремен со нов стерео систем кој користи анти-фидбек технологија за јасна комуникација. Двата уреди имаат зголемена батерија – XCover7 Pro со 4.350mAh, а Tab Active5 Pro со 10.100mAh која поддржува напорен работен тек. Tab Active5 Pro дозволува замена на батеријата без исклучување на уредот, обезбедувајќи непрекинат процес на работа.

Со предвидување за раст на пазарот за издржливи паметни телефони и таблети, овие уреди би можеле да имаат клучно значење за области како малопродажба, јавна администрација, логистика, здравство и производство. Технологијата во XCover7 Pro и Tab Active5 Pro обезбедува беспрекорна комуникација и функционалност при работа. Џери Парк, извршен потпретседател и водач на глобалниот мобилен тим за B2B решенија при Samsung Electronics, истакна: „Овие нови уреди комбинираат издржливост, деловна безбедност, беспепречна поврзаност и AI функции за да помагаме на бизнисите да ја зголемат продуктивноста и да ја намалат застојите.“

Нивната издржливост, обезбедена преку спецификации како IP68 водоотпорност и MIL-STD-810H сертифицирани дизајни, ги прави отпорни на вода, прашина и екстремни услови. S Pen на Tab Active5 Pro остава простор за работно користење дури и под влажни услови. Дополнително, новиот екран на Tab Active5 Pro обезбедува повисока видливост во тешки осветлувачки услови. Иновативната технологија вклучува Vision Booster и зголемена осветленост, олеснувајќи го пристапот до информации при живи околности. Со безбедносни технологии како Samsung Knox Vault, корисничките податоци се заштитени, овозможувајќи сигурност на клиентите и усогласеност со претпријатијата.

Galaxy XCover7 Pro и Tab Active5 Pro ќе бидат достапни од април 2025 година. За целосни детали, посетете го Samsung веб-сајтот.

