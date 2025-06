Урнебесната реакција на Мелони на состанокот на Г7: Што ѝ шепна Макрон што ја натера да преврти очи? (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Состанокот на земјите-членки на Г7 во Канада, освен што беше можност за билатерални и други средби на лидери, повторно беше во фокусот поради реакцијата на италијанската премиерка Џорџија Мелони.Пред почетокот на седницата, камерите го снимија моментот во кој францускиот претседател Емануел Макрон ѝ се приближи на италијанската премиерка и ѝ кажа одредени работи „доверливо“.Иако светските лидери се обидуваат да ги држат лицата без израз, Мелони не можеше да ја скрие својата реакција на она што ѝ го кажа Макрон и во еден момент го погледна Макрон, а потоа „преврте со очите“.

🚨 WATCH: Georgia Meloni ROLLS HER EYES at France’s President Emmanuel Macron.The G7 is off to such a good start. Meloni is awesome, she can’t hide her distain for the globalist elite. pic.twitter.com/yoo9eTA0ap— mistersunshinebaby (@mrsunshinebaby) June 16, 2025

Сè уште не е познато за што разговарале Макрон и Мелони во тој момент, но сите забележале дека Мелони гледал во правецот каде што седел Доналд Трамп.Италијанската премиерка се обрати кратко по состанокот на Г7 и рече дека ја искористила можноста да разговара со американскиот претседател Доналд Трамп.„Разговаравме за главните меѓународни прашања, со посебен фокус на ситуацијата во Иран и на Блискиот Исток. Исто така, се осврнавме и на прашањето за економските односи меѓу ЕУ и САД, повторувајќи ја важноста од зајакнување на трансатлантската соработка“, рече Мелони.



