Уролог предупредува: Пет утрински навики кои штетат на бубрезите без да сте свесни за тоа

Бубрезите се тивки работници на нашето тело, филтрираат крв, ги отстрануваат токсините и одржуваат рамнотежа на течностите. Но, секојдневните ситници можат полека да ги оштетат без ние дури и да го сфатиме тоа. Д-р Венкат Субраманијам, познат уролог од Ченај, предупреди за пет утрински навики кои можат да ја ослабнат функцијата на бубрезите на долг рок, пишува timesofindia.indiatimes.com.

Задржување на урина по будењето

Во текот на ноќта, мочниот меур се полни до врв, па затоа првото нешто што треба да го направите наутро е да одите во тоалет. Игнорирањето на овој нагон го зголемува притисокот врз мочниот меур и бубрезите, го поттикнува развојот на инфекции и може да го оштети ткивото на бубрезите на долг рок. Докторот советува „никогаш не ја задржувајте урината предолго наутро или во текот на остатокот од денот“.

Пиење кафе пред вода

Будењето без вода значи дека телото влегува во новиот ден малку дехидрирано. Ако прво посегнеме по кафе или чај, кофеинот дополнително го поттикнува губењето на течности. Ова им отежнува на бубрезите да ги отстранат отпадните материи и може да ја оптовари нивната работа. За да го избегнете ова, започнете го денот со барем една чаша вода, а потоа испијте кафе.

Лекови против болки на празен стомак

Нестероидните антиинфламаторни лекови како ибупрофен и аспирин можат да го намалат протокот на крв во бубрезите и, доколку се земаат често, можат да предизвикаат воспаление или оштетување. Кога се земаат без храна, ризикот е уште поголем. Неговата препорака е: ако треба да го земате лекот, правете го тоа со или по оброк.

Несоодветна рехидратација по утринскиот тренинг

Вежбањето е одлично за вашето здравје, но губиме вода и минерали преку потење. Без надоместување на течности, се јавува дехидратација, што ја намалува циркулацијата во бубрезите и ја отежнува нивната функција. Д-р Субраманијам посочува едно едноставно правило што треба да се следи, а тоа е да се подготви шише вода по секоја физичка активност и постепено да се пие течноста.

Прескокнување на појадокот

Без утрински оброк, нивото на гликоза опаѓа, киселоста во телото се зголемува, а подоцна почесто посегнуваме по солена и преработена храна. Сето ова претставува дополнителен товар за бубрезите. Според експертот, најдобар избор е појадок богат со протеини, овошје и зеленчук, кои обезбедуваат енергија и ги штитат бубрезите.

