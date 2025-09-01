Урсула фон дер Лајен: Путин е предатор, може да се запре само со силно одвраќање

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, и полскиот премиер Доналд Туск пристигнаа на полско-белоруската граница во неделата, каде што, меѓу другото, разговараа за одбраната и безбедноста.Шефот на ЕК ги увери Туск и полскиот народ во „целосната солидарност на Европа со Полска како држава на фронтот“ и ја нагласи важноста од вршење континуиран притисок врз рускиот претседател Владимир Путин.„Путин не се променил и нема да се промени. Тој е предатор“, рече претседателот на Европската комисија, додавајќи дека „може да се држи под контрола само преку силно одвраќање“, објавува „Телеграф“.Патувањето на фон дер Лајен во Полска е дел од нејзината четиридневна турнеја низ европските држави што граничат со Русија или нејзиниот сојузник Белорусија, која има за цел да ја нагласи солидарноста со пограничните држави и да ја поддржи развојот на европската одбранбена индустрија.Двајцата ја посетија полско-белоруската граница во знак на поддршка за Полска и другите држави на источниот брег на ЕУ.Границата предизвика големи контроверзии од почетокот на миграциската криза во 2021 година, која Полска ја опиша како „хибридна војна“ оркестрирана од Белорусија.„Ова е границата што мора да ја заштитиме, во која мора да инвестираме и европски пари“, рече Туск.Туск, исто така, ги откри плановите на Полска за идни воени инвестиции.„Полска ќе инвестира 200 милијарди злоти (околу 47 милијарди) во одбрана следната година, во одбранбената индустрија и во полската армија. Затоа, сериозно ги сфаќаме нашите одговорности и очекуваме сите институции и земји во Европа подеднакво сериозно да ја сфатат безбедноста на источната граница и да одржат цврст став против агресорот и против Русија“, рече тој.

Пронајдете не на следниве мрежи: