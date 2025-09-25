Уставен суд нема да поведе постапка за намалување на бројот на советници во одредени општини

0 SHARES Сподели Твитни

Уставниот суд денеска одлучуваше за два предмета поврзани со изборниот процес. Ја оценуваше уставноста и законитоста на Одлуката со која Владата го намали бројот на советници во одредени општини и одлучуваше за уставноста и законитоста на упатство донесено од ДИК, соопшти на денешната прес-конференција претседателот на Уставен суд Дарко Костадиновски.

Како што наведе Добрила Кацарска, која е судија известител за првиот предмет, Уставниот суд со мнозинство гласови одлучи да не не се поведе постапка за Одлуката со која Владата го намали бројот на советници во одредени општини.

– Со оглед дека локалните избори се за неполн месец, овој реферат беше изготвен во многу кратко време зошто не знаевме всушност каква ќе биде одлуката да не има некои последици околу одржување на изборите. Неколку аспекти се битни за донесената одлука. Најанпред околу надчежнноста на Владата, дали Владата има надлежност да донесе ваква одлука. Апсолутно Владата е единствениот орган кој може да ја донесе оваа одлука, а надлежноста ја црпи од Уставот, член 91, алинеја 1, бидејќи таа е надлежна за извршување на законите. Воедно надлежноста произлегува и од член 63, став 3 од Законот за Влада на Република Северна Македонија. Околу извршувањето на законите, нема кој друг да е надлежен, освен самата Влада, рече Кацарска.

Таа информира дека член 34 од Законот за локална самоуправа е многу јасен, таму се зборува за број на советници. Бројот на советници во општините не може да биде помал од 9, ниту поголем од 33.

– Во овој член точно е даден распонот на жители, од кој зависи уи бројот на советници. Ако се земе предвид целокупниот Закон за локална самоуправа, ќе се уврди дека во целиот закон се употребува терминот жители. Зборуавме за локални избори, а не за парламентарни или за избор на претседател на Северна Македонија. Заради оперцаионализација на оваа одредба, 34 од Законот за локална самоуправа, Владата врз основа на член 36, став 3 ја носи оваа одлука за бројот на советниците, објасни Кацарска.

Законот, како што рече, зборува само за жители. Според член 6 од Законот за локална самоуправа жители на општината се само оние кои лица кои имаат постојано живеалиште во таа општина.

– Не залудно и Изборниот законик прави разлика меѓу избор на претседател на републиката и пратеници од една страна, а од друга страна советници и градоначалници. Членот 7, точка 4 точно зборува дека советник во општина или градоначалник може да биде избран само оној кој е жител во општината зошто токму овие органи одлучуваат за секојдневниот живот на граѓаните во матичната општина, појасни Кацараска.

Таа се осврнува на навод од иницијативите каде се зборува за, како што рече, наводна дискриминација, поточно дека само во неколку општини каде мнозинството население се помалите етнички заедници. – Но, тоа не е точно затоа што во поголем број општини се намалува бројот на советници. Такви се на пример Кратово, Куманово, Крива Паланка, Пехчево, Струга, Јегуновце, Ново Село, Центар Жупа, а од друга страна има зголемување на бројот на советниците во општините: Студеничани, Карпош и Кисела Вода, рече Кацарска.

Уставните судии денеска решија да не поведат постапка и за Упатството за пополнување образец за листи на кандидати за членови на советите на општините и на Советот на Град Скопје, што ДИК го донесе врз основа на оспорената владина одука.

Уставниот суд на денешната седница го оспори упатството донесено од ДИК, соопшти претседателот на Уставен суд Дарко Костадиновски.

– Два аспекта судот ценеше кога расправаше по овој предмет. Прво дали упатството е подобно за уставно-судска оцена и мнозинството судии утврди дека е подобно за уставно-судска оцена, а во поглед на материјалната уставност и законитост на упатството донесено од ДИК, судот утврди дека нема да поведе постапка од причини што упатството само ја операционализира и доразработува материјата што претходно е утврдена во повисок правен акт, а тоа е Правилникот. Уставниот суд минатата недела се произнесе за уставноста и законитоста на Правилникот. Во овој поглед судот оцени исто така со мнозинство гласови да не поведе постапка за оценка на уставноста и законитоста на упатството донесено од ДИК, образложи претседателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски на прес-конференцијата.

За предметот за утврдување на слободи и права, Костадиновски рече дека судот утврди дека правата на апликантот Наташа Стојановска биле повредени со пресудите на Основниот и на Граѓанскиот суд од Скопје.

– Ова е една конзистентност на Уставниот суд, ова е трет предмет во кој утврдуваме повреда на на слободи и права по ист основ и по ист настан. Станува збор за настанот од 27 април во Собранието, изјави Костадиновски.

Пронајдете не на следниве мрежи: