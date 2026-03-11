Уставниот суд ги отфрли сите иницијативи со кои се спореше „Безбеден град“

0 SHARES Сподели Твитни

Уставниот суд ги отрфли сите иницијативи со кои се спореше системот „Безбеден град“.

„Безбеден град“ и измените на Законот за прекршоците не се косат со Уставот и нема основа за поништување на законските одредби, е ставот на мнозинството уставни судии.

Уставните судии расправаа по три иницијативи и тоа две од крилата на Алијанса за Албанците предводени од Зијадин Села и Арбен Таравари и една иницијатива поднесена од правникот Или Пачуку.

Се спореше тоа што системот „Безбеден град“ се применува само во три градови во државата и тоа што СМС пораките за сторен прекршок не се двојазични.

Пронајдете не на следниве мрежи: