Утрата со минусни температури, преку ден и до 20 степени

Времето утре во Република Македонија ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, без врнежи. Ќе дува слаб до умерен ветер, претежно од северен и североисточен правец.

Утринските минимални температури ќе се движат од -3 до 6 степени, додека дневните максимални ќе бидат од 4 до 12 степени Целзиусови. Најстудено ќе биде во Маврово и Крива Паланка, а најтопло во Гевгелија, Скопје и Велес.

Во следните денови се очекува стабилно време со постепен пораст на температурите. Времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, а ветерот ќе биде слаб до умерен, со променлив правец.

Минималните температури ќе се движат од -5 до 4 степени, додека дневните максимални ќе бидат во постојан пораст, достигнувајќи од 16 до 20 степени кон средината на неделата.

Стабилното време без врнежи ќе продолжи и во Скопје, каде максималните дневни температури ќе се искачат до околу 20 степени Целзиусови.