Утре дел од Тетово ќе биде без струја

Од „ЕВН Македонија“ информираат дека утре, 29 август 2025 година, во периодот од 09:00 до 14:00 часот ќе има прекини во напојувањето со електрична енергија во неколку делови на Тетово и околината.

Без струја ќе останат објектите во селото Отушиште кои се наоѓаат во близина на црквата, како и делови од градот Тетово – објектите лоцирани на улиците Охридска и Ленин.

Прекинот е најавен како дел од планирани активности за одржување и подобрување на електродистрибутивната мрежа.