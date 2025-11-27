Утре започнува Божиќниот пост

0 SHARES Сподели Твитни

Божиќниот пост 2025 година започнува на 28 ноември и завршува на 6 јануари.

Божиќниот пост е важен духовен период во православното христијанство: време на воздржување, молитва и обнова на душата и телото. Во 2025 година, овој пост има добро воспоставено место во црковниот календар – според правилата на Македонската православна црква, тој започнува на 28 ноември според Грегоријанскиот календар (што одговара на 15 ноември според Јулијанскиот календар) и трае до Божиќ, 6 јануари.

Тој период вклучува 40 дена пост – скоро како Велигденскиот пост – но со малку поблаг режим на исхрана и исклучоци. Сепак, носи и дополнителни „искушенија“.

„Многу е важно православните христијани кои живеат во земји каде што новогодишните празници се слават според новиот календар за време на божиќниот пост, да не го прекинуваат постот, туку да ја слават Новата година според православниот календар, почитувајќи ги традициите на своите предци и црковните правила. Кога има гозба, постот се прекинува за славеникот и неговите гости со риба“, советуваат свештени лица.

Правилата на божиќниот пост: што е дозволено и кога

За време на божиќниот пост, постојат различни нивоа на строгост, во зависност од денот во неделата, а станува построго кон крајот на постот.

Во текот на целиот овој период, верниците не јадат месо, бело месо и јајца. Алкохолот генерално треба да се избегнува, но масло и вино се дозволени во деновите кога не се пости со вода.

Рибата обично е дозволена во сабота и недела, како и на празници (за време на Великиот пост), во пораните делови од Великиот пост. Сепак, во последната недела од Великиот пост (поблиску до Божиќ), практиката е да се престане со јадење и риба.

Затоа, од 28 ноември до 30 декември: во понеделник, среда и петок се пости на вода, во вторник и четврток на масло, а во сабота и недела на риба.

Од 31 декември до 6 јануари: понеделник, среда, петок на вода, а вторник, четврток, сабота и недела на масло, потсетува црковниот календар.

Риба се јаде и на Воведение на Пресвета Богородица, дури и ако празникот паѓа во среда или петок – оваа година, 4 декември паѓа во четврток. На Божиќ не се користи ниту масло ниту вино, но задолжително е да се пости „на вода“.

Исклучоци и олеснувања

Ако празник е со „црвени букви“ (значаен празник) паѓа за време на постот, постот често е понеформален – може да се дозволи масло, вино, а понекогаш и риба. Ако некое лице има здравствени отежнувачки околности – болест, слабост – може да добие благотворно ослободување од строгиот режим на постење по совет на свештеник.

