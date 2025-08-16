Утре почесна артилериска стрелба по повод Денот на АРМ

АРМ информира дека утре со почеток во 19.00 часот, во касарната ,,Илинден“ во Скопје од страна на единица на артилерискиот баталјон на Армијата ќе се изврши почесна артилериска стрелба со истрелување на 10 плотуни од 6 артилериски орудија.

Почесната стрелба како дел од протоколарните обврски на Армијата за одбележување на празници е во склоп на активностите кои се реализираат по повод одбележувањето 18Август-Денот на Армијата.

Претходно, истиот ден во 18.00 часот ќе биде извршена и пробна артилериска стрелба со еден плотун.