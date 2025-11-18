Утре почнува судењето за Кочани, во Собранието најави за надзорна расправа

0 SHARES Сподели Твитни

Судењето за пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани почнува утре во 09:30 часот во судницата во КПУ Идризово со засилени безбедносни мерки и присуство на лекарска екипа.

На обвинителна клупа ќе седнат 35 физички лица, а обвинети се и три правни лица, меѓу нив има сопственици на локали, управители, инспектори, градоначалници, членови на обезбедување и државни службеници.

Обвинителниот акт опфаќа тешки дела против општата опасност меѓу кои и сериозни пропусти во организацијата на обезбедувањето на објектот.

Ќе се одржуваат по две рочишта неделно, а процесот ќе го води судијката Диана Груевска – Илиевска.

По маршот на семејствата на загинатите во саботата во Скопје и барањата да се одржат надзорна расправа и да се формира анкетна комисија, веќе се најавени две иницијативи – едната од Левица и другата од СДСМ.

Лидерот на Левица и претседател на Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот во Собранието Димитар Апасиев најави дека следната недела ќе закаже посебна комисиска седница на која ќе се расправа за изнесените наводи поврзани со трагедијата во Кочани.

– Како претседател на Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот во Собранието на РМ, следната недела планирам да ја закажам посебната комисиска седница на која ќе се разгледува добиената Претставка од „Здружението 16-ти Март“ на РОДИТЕЛИТЕ ОД КОЧАНИ, на која ќе се расправа за изнесените наводи поврзани со страшната трагедија во дискотеката „Пулс“. На седницата официјално ќе бидат поканети и претставници на подносителите, објави Апасиев на Фејсбук.

Денеска се очекува и пратеничката група на СДСМ да поднесе до Собранието предлог за одржаување на надзорна расправа и формирање на анкетна комисија.

Претседателот на СДСМ Венко Филипче вчера во објава на Фејсбук напиша дека ги поддржуваат барањата на семејствата на загинатите и ги повика сите пратенички групи да ги поддржат овие иницијативи.

Во пожарот во Кочани на 16 март загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени.

Пронајдете не на следниве мрежи: