Утре првични резултати за стомачните тегоби кај учениците од „Димо Хаџи Димов“

0 SHARES Сподели Твитни

Првичните резултати за стомачните тегоби кај учениците во основното училиште „Димо Хаџи Димов“ во Влае ќе бидат познати утре. Кујната во училиштето е затворена и издадена е решение за забрана за работа.

Земени се повеќе мостри на кои ќе се работи вечерва со цел првичните резултати да бидат познати веќе утре.

Извршен е и вонреден инспекциски надзор од страна на Државниот санитарен и здравствен инпекторат во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство и Институтот за јавно здравје.

На стомачни тегоби се пожалиле девет деца, но од настава денеска отсуствувале 80-тина ученици.

Пронајдете не на следниве мрежи: