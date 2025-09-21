Утре прекини на струја во делови од Скопје и Трубарево

На 22 септември 2025 година, повеќе делови од Скопје и околината ќе бидат без електрична енергија поради планирани технички зафати во мрежата, информираат од електродистрибуција.

Во периодот од 08:00 до 15:00 часот без струја ќе бидат: винаријата Брзанов и околните објекти во Трубарево, влезот на селото Трубарево и сточниот пазар во Трубарево.

Покрај тоа, од 09:00 до 15:00 часот прекин ќе има и во општина Карпош, на улицата „Партизанска“ број 10.

Од компанијата упатуваат апел до граѓаните да ги завршат своите обврски навреме и да бидат внимателни со електричните апарати при повторното вклучување на напојувањето.