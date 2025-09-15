Утре, собир на плоштад Македонија за загинатите во Кочани

0 SHARES Сподели Твитни

Движењето „Кој е следен“ најави собир на плоштадот во Скопје, а по изминувањето на шестте месеци од трагедијата во Кочани каде во дискотеката „Пулс“ загинаа 62 лица. Собирот е закажан за во вторник, во 20:16 минути.

„Не беше несреќа, не беше трагедија, беше масакр. Свирепо убиство од страна на дисфункционалните институции и партискиот картел. Вторник, 16 септември, 20:16 минути, младите повикаа на тивок собир и ѕвездено небо. Вака веќе не може. Не смееме да отрпнеме. Болката мора да ја почувствуваме сите заедно. Таа болка треба да нѐ разбесни и поттикне на акција. Најважно е да не престанеме да се бориме за вистината, да не останеме мени пред неправдата, да преземеме одговорнсот, секој на свој начин“, стои во најавата.

