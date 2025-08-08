Утре точно во 9:55 часот наутро ќе се случи неверојатен настан: полната Месечина во Водолија ја менува судбината на 4 знаци

0 SHARES Сподели Твитни

Полната Месечина нè очекува во воздушниот знак Водолија на 9 август во 9:55 часот наутро, и ќе има силно влијание врз Водолија, Бик, Шкорпија и Лав. Оваа лунарна фаза претставува крај на еден животен циклус.Полната Месечина во Водолија носи силна потреба за слобода, индивидуалност и раскинување со воспоставените обрасци. Ова е време кога се откриваат вистини што долго време биле скриени и кога има ненадејни промени во начинот на размислување.Водолија како знак ја симболизира иднината, општествените промени и оригиналноста, па затоа овој лунарен настан често носи непредвидливи, но ослободувачки пресврти. Емоциите можат да бидат засилени, но изразени на необичен начин – постудено, порационално, но не помалку значајно.Оваа полна Месечина ќе биде особено интензивна бидејќи ќе прави аспект и со Плутон, кој е ретрограден во истиот знак.Ослободување од стари врски и работни местаЛуѓето ќе почувствуваат потреба да се ослободат од сè што ги спречува, без разлика дали станува збор за врски, работа, навики или погрешни верувања. Многумина може да почувствуваат потреба да се поврзат со истомислечки групи или да започнат нешто ново и прогресивно.Полната Месечина во овој знак е идеално време да се ослободите од општествените очекувања и да бидете автентични, дури и ако тоа значи да бидете различни од другите. Ефектот на Полната Месечина во Водолија ќе го чувствуваме две недели.

