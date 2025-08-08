Утринска навика што го зголемува ризикот од деменција

0 SHARES Сподели Твитни

Сите знаеме дека добриот сон, редовното вежбање и менталните предизвици се клучни за здравјето на мозокот. Но, дали знаевте дека дури 35% од случаите на деменција можат да бидат поврзани со фактори на ризик на кои можеме да влијаеме, како што се хипертензијата, дебелината и пушењето? Иако превенцијата не е целосно во наши раце, усвојувањето здрави утрински навики може значително да го намали ризикот. Сепак, една многу честа утринска навика, која ја практикуваат околу 15% од луѓето, може да има спротивен ефект, предупредуваат експертите, пишува Parade.Утринска навика што ја оштетува меморијатаАко сте еден од оние кои редовно го прескокнуваат појадокот, можеби несвесно му штетите на вашето краткорочно и долгорочно здравје на мозокот. ,,Најдобриот совет е „никогаш не го прескокнувајте појадокот“. На мозокот му е потребна многу гликоза наутро откако спиел и сонувал толку многу часови“, објаснува д-р Гари Венк, професор по психологија и невронаука на Државниот универзитет во Охајо.Неврологот д-р Памела Јусеф се согласува, нагласувајќи ја важноста на појадокот за меморијата. ,,Повеќе студии ги испитале ефектите од прескокнувањето на појадокот врз когнитивните способности и краткорочната и долгорочната меморија. Иако причинско-последичната врска не е јасно утврдена, теориите сугерираат дека на мозокот му е потребно гориво за да функционира, а прескокнувањето на појадокот може да влијае на трошењето енергија во мозокот, што доведува до негативни ефекти врз краткорочната меморија“, вели таа. Ова е поткрепено со научна студија која покажа дека учесниците кои појадувале имале подобри резултати на когнитивните тестови.Во однос на долгорочните последици, истражувањата покажуваат дека прескокнувањето на појадокот е поврзано со генерално нездрав начин на живот и, според д-р Јусеф, со поголем ризик од деменција. Иако се потребни повеќе истражувања, се верува дека причината е едноставна: мозокот, како и остатокот од телото, има потреба од хранливи материи за правилно функционирање.Што да јадете за појадок за да ја подобрите меморијатаИ двајцата експерти нагласуваат дека она што го јадете за појадок е подеднакво важно. Д-р Јусеф препорачува медитеранска или DASH диета, која се базира на овошје, зеленчук, интегрални житарки, растителни протеини, риба и здрави масти како маслиново масло, со минимален внес на црвено месо и ултра-преработена храна. И двете диети, како и MIND диетата (комбинација од претходните две), научно е докажано дека го намалуваат ризикот од деменција кога се следат долгорочно.Д-р Венк ја објаснува разликата помеѓу храната што ги подобрува перформансите на краток рок и онаа што ја поддржува меморијата на долг рок. „Различните видови храна влијаат различно врз нас. Постојат брзоделувачки намирници, како што се стимуланси како кофеин, шеќер или чоколадо, кои можат да ги подобрат перформансите, но не нè прават попаметни. Постои важна разлика помеѓу подобрување на перформансите и правење попаметни“, истакнува тој.Витамините и есенцијалните хранливи материи делуваат подолго време, со месеци и години. „Може да потрае долго време здравата или нездравата исхрана да влијае на целокупното ментално здравје“, додава д-р Венк.Имајќи го тоа предвид, јадењето појадок богат со хранливи материи секој ден може многу да помогне во зачувувањето на вашата когнитивна функција. Започнувањето на денот со навика за која е научно докажано дека го намалува ризикот од деменција е дефинитивно паметен потег.

