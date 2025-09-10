Утрински напитоци кои го регулираат варењето и го зајакнуваат имунитетот

0 SHARES Сподели Твитни

Започнувањето на денот со едноставен, но здрав пијалок може да има големо влијание врз вашето варење и имунолошкиот систем.

Експертите за исхрана често нагласуваат дека она што го консумираме наутро може да го одреди текот на денот – од начинот на кој ја вариме храната до тоа како нашиот имунолошки систем се справува со предизвиците, објавува Index.hr.

Затоа одредени пијалоци можат да обезбедат двојна корист: стимулирање на дигестивниот систем и зајакнување на имунолошкиот одговор во исто време.

Диетичарите и нутриционистите нагласуваат дека не е потребно да се прибегнувате кон комплицирани рецепти или скапи додатоци – состојките што повеќето од нас ги имаат дома се доволни.

Два пијалоци се издвојуваат особено затоа што комбинираат едноставност на подготовка со моќен ефект.

Топла вода со лимонЕден од најпознатите утрински пијалоци е топлата вода со неколку капки свеж сок од лимон.

Лимонот е добар извор на витамин Ц, кој е важен за зајакнување на имунитетот, а кога се комбинира со топла вода, исто така помага да се започне варењето по будењето.

Овој пијалок е лесен за подготовка и му обезбедува на телото благ поттик на хидратација на почетокот на денот.

Нутриционистите објаснуваат дека лимонската киселина може да го олесни разградувањето на храната и да го стимулира празнењето на цревата.

Редовното пиење на овој пијалок наутро може да придонесе за подобра апсорпција на хранливи материи и да го намали чувството на надуеност, што го прави идеален избор за оние кои сакаат избалансиран почеток на денот.

Чај од ѓумбирЃумбирот е познат по своите антиинфламаторни и антибактериски својства, а токму оваа комбинација го прави одличен сојузник на имунолошкиот систем.

Утринска шолја топол свеж чај од ѓумбир може да го смири желудникот, да го намали гадењето и да помогне при проблеми со варењето.

Покрај тоа, дава природно чувство на топлина и енергија, па затоа многу експерти за исхрана советуваат да го вклучите во вашата утринска рутина.

Нутриционистите, исто така, го нагласуваат позитивниот ефект на ѓумбирот врз циркулацијата, што дополнително му помага на телото подобро да функционира во текот на денот.

Сепак, бидејќи чајот од ѓумбир може да има благ диуретичен ефект, експертите препорачуваат пиење доволно вода во текот на топлите денови за да се спречи дехидрација.

Пронајдете не на следниве мрежи: