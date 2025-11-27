„Утринското кафе предизвикува срцев удар!“ Д-р открива што се случува со телото кога консумираме кофеин: Без него би биле подобро расположени и поздрави

0 SHARES Сподели Твитни

Пиењето кафе наутро е задолжителен ритуал за многумина, дури и пред појадок. Кафето нè буди и ни овозможува момент на релаксација пред да ги започнеме дневните обврски. Често го пиеме веднаш по будењето, пред да јадеме било што, но се поставува прашањето – дали е здраво да се пие кафе на празен стомак?

За тоа дали кафето е здраво за добар почеток на денот.

– Три часа пред будењето, телото се подготвува за станување, ако станеме во исто време, и нивото на стрес хормони се зголемува. Така се појавува сила и се будиме расположени, весели, силни. Ако пиеме кафе наутро, кафето го прави истото, непотребно, и сега нивото на стрес хормони многу се зголемува. Го намалува нивото на масти, нивото на шеќер, има премногу масти во крвта, премногу шеќер и тоа трае некое време.

Боровиќ истакнува дека е подобро денот да се започне со чаша вода, а потоа со чаша свежа лимонада или малку мед измешан во вода:

– Ако го пиеме наместо кафе, тој ден ќе бидеме во одлична форма. Зошто? Според нашите податоци, републикански и кардиолошки, повеќето срцеви удари се случуваат во раните утрински часови. На телото му е потребна многу вода, а луѓето пијат кафе наместо вода. Кафето е диуретик и се исфрла седум пати повеќе вода отколку што има во шолјата. Внимавајте на апсурдот. Организмот бара „дајте ми вода“, а ние ја исфрламе водата. Нема доволно вода. Целиот организам страда, бара решение соодветно. Да го започнеме денот со вода, чај, лимонада и ќе живееме подобро, подобро, подолго.

Боровиќ вели дека најубавите жени на светот пиеле многу вода: Дури и седум, осум чаши на ден:

– Две пред појадок, пред ручек, пред вечера. Ако не ги полеваме цвеќињата, тие ќе овенат. Затоа, сакаме да бидеме здрави, убави, свежи и полни со сила.

Што можете да додадете во водата за да ја збогатите?

Доколку обичната вода ви изгледа премногу едноставна или сакате дополнителни придобивки, еве неколку здрави додатоци во исхраната што можете да ги пробате:• Лимон: Свеж сок од лимон (1/2 лимон) во вода не е само освежителен, туку е и богат со витамин Ц, кој го зајакнува имунолошкиот систем и помага во детоксикација. Лимонот помага и во алкализирање на телото, што е корисно за рамнотежа на pH вредноста.

• Ѓумбир: Неколку парчиња свеж ѓумбир во вода даваат мала лутина и се познати по своите антиинфламаторни својства. Помага во варењето, ја намалува надуеноста и ја зголемува циркулацијата.

• Мед: Лажица квалитетен мед не само што малку ја засладува водата, туку додава и антиоксиданси и има смирувачки ефект врз грлото. Тоа е одличен избор ако сакате да избегнете рафиниран шеќер, а сепак да имате убав вкус.

• Нане: Листовите од нане во вода даваат освежителен вкус и помагаат при лошо варење и надуеност, како и стрес.

• Краставица: Неколку парчиња краставица во вода дополнително хидрираат и даваат благ, природен вкус, а во исто време освежуваат и помагаат во елиминирањето на токсините.

Како може оваа мала промена да влијае врз тебе?

Започнувањето на денот со чаша вода, особено збогатена со некои од овие природни додатоци, може да донесе:

• Подобра хидратација од самиот почеток

• Зголемена енергија и ментална јасност

• Подобрено варење и поредовна столица

• Намалување на чувството на замор и главоболки кои често се придружени со дехидрација

• Поддршка на имунолошкиот систем и подобра отпорност на стрес

