УТРОВО НОВ ЗЕМЈОТРЕС ВО БИТОЛА – тлото не мирува, еве ги деталите

Утрово битолчани повторно се разбудија вознемирени од земјотресот кој ги стресе во 3:40 часот.

Според информациите на ЕМСЦ истиот бил со интензитет од 2.8 степени по рихтеровата скала.

Felt #earthquake (#земјотрес) M2.8 strikes 22 km SE of #Bitola (North Macedonia) 27 min ago. Please report to: https://t.co/0APx4nOYtx pic.twitter.com/XO4DJy8dxI

— EMSC (@LastQuake) January 14, 2022