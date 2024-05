УЧЕНИК УБИЕН ПРЕД УЧИЛИШТЕ ВО АМЕРИКА ОСТАВИЛ ПОРАКА НА СРПСКИ?! Вооружениот сакал да упадне во кафетеријата, ПОЛИЦИЈАТА ПУКАЛА ВО НЕГО (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Американската полиција во средата убила ученик (14) пред средно училиште во Висконсин откако добила пријава за вооружено лице!Еден ученик изјави за Madison365 дека видел осмоодделенец како се обидува да го пробие прозорецот на кафетеријата за време на ручекот во осмо одделение користејќи кундак од долг пиштол.

– Не успеа да го пробие прозорецот, па почна да пука во прозорецот – рекол студентот.Друг студент рече дека слушнал вкупно 12 истрели.

Active Shooter outside Mount Horeb Middle School in WisconsinUnconfirmed reports:– Suspect (14) stole grandfather’s car and rifle– Crashed into house, fled on foot toward school– Police shot suspect outside school, no other injuries pic.twitter.com/jACQdySPwh— Brendan (@BrendanMcInnis) May 1, 2024

Полицијата соопшти дека „заканата е неутрализирана“ пред зградата на гимназијата во селото Маунт Хореб, кое е на околу 40 километри од главниот град Медисон, додека државниот обвинител Џош Кол одбил да одговори на прашањата на новинарите за тоа дали ученикот отворил оган или се обидел да влезат во училиштето.Во средата американските медиуми објавија за последните пораки кои ученикот ги оставил на својот Snapchat пред да оди вооружен на училиште.Едната порака е на фински.– Издигнете се од синџирите на ропството – гласи пораката во слободен превод.Втората порака е на српски јазик. View this post on Instagram A post shared by Madison365 (@madison.365)– Татко ми е воен злосторник – ја пренесуваат пораката американските медиуми и наведуваат дека тоа всушност е име на српска песна.Медиумите не го соопштуваат идентитетот на жртвата ниту од каде потекнува.Полицијата на социјалната мрежа Фејсбук соопшти дека нема повеќе осомничени и дека нема повредени.

