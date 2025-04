Ученик (15) избоде 4 ученици: Едно лице загина, наставниците го победиле монструмот! Објавени детали за крвопролевањето! Хорор во училиште во Франција (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку едно лице е убиено, а едно е во критична состојба откако ученик избоде најмалку четворица ученици во напад во училиште во Франција.Прободувањето со нож се случило во средното училиште Нотр-Дам-де-Тут-Аидс во областа Дулон во Нант.

Според првичните информации, напаѓачот е ученик на второто средно училиште, а во нападот загинале и повредени ученици.Ученикот провалил во две училници и почнал да ги боде децата.Наставниците го совладале пред да дојде полицијата.

Напаѓачот е 15-годишно момче, средношколец во втора година, кој досега не бил познат на полицијата, судството или разузнавачките служби.Околу пладне се качил на вториот кат од училиштето и го избодел првиот ученик, а потоа се симнал долу и избодел уште најмалку тројца тинејџери.



