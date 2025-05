Учесници од „Макпетрол“ на Европското Првенство во карате во Јереван

0 SHARES Сподели Твитни

Јереван, главниот град на Ерменија, од денес па сè до 11 мај ќе ги пречекува врвните европски каратисти на Европското Првенство. Во составот на македонската репрезентација се вбројуваат шестмина од клубот „Макпетрол“ од Скопје. Во индивидуалната конкуренција ќе настапат Симона Заборска (-55 кг.), Ангела Мојсовска (-68 кг.), Петар Спасеновски (-84 кг.) и Стефан Стојановиќ (+84 кг.). Викторија Јовановска и Данило Божовиќ ќе се натпреваруваат во екипната категорија. Тренерот Петар Заборски, кој е задолжен за тактичкото водство на каратистите за време на шампионатот, е дел од тимот на „Макпетрол“ кој заминува на упатство во Ерменија. На овој континентален спортски настан ќе учествуваат најдобрите 500 атлети од 50 земји. Ова е 60. по ред издание на овој реномиран настан, кој следува по минатогодишниот шампионат во Гвадалахара и настанот во Задар, што е закажан за 2024 година. Турнирот ќе се одржи во Спортско-концертниот комплекс „Карен Демирчијан“. Поединечните елиминации се предвидени за среда и четврток, додека екипните натпревари ќе се одржат в четврток и петок. Борбите за бронзени медали и финални натпревари во поединечната конкуренција ќе се случат во сабота, додека неделата е резервирана за борбите за бронзени и златни медали во екипните натпревари. На првенството во Задар, како првопласирана, Турција освои 10 медали, од кои три беа златни, а следеа Германија и Хрватска. Важно е да се забележи дека Европското Првенство во Јереван е исто така квалификациски турнир за претстојниот Светски карате-шампионат што ќе се одржи во ноември во Каиро. Сите оние кои ќе блеснат во Ерменија со златни, сребрени и највисоки бронзени медали ќе обезбедат директно учество на глобалниот настан во Египет.

