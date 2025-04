0 SHARES Сподели Твитни

Македонија ќе биде претставена на светската Каратe 1 Премиер лига во Каиро, Египет, од страна на репрезентативците Петар Спасеновски во категоријата до 84 килограми и Стефан Стојановиќ во категоријата над 84 килограми, кои се членови на карате-клубот „Макпетрол“. Спасеновски е етаблиран национален репрезентативец, со бројни европски и светски медали, додека Стојановиќ минатата година го заврши како најдобро рангиран на светската ранг листа за У21, со бронзен медал од Светското првенство за помлади сениори (У21) и златен медал од младинската Светска премиер лига во Венеција, Италија. Македонските каратисти од машка конкуренција се единствените што ги исполнија условите за да бидат меѓу најдобрите ТОП 32 на ранг-листата на Светската карате федерација, што е неопходно за учество во Карате 1 Премиер лигата во Египет. Тие ќе бидат предводени од тренерот на „Макпетрол“, Петар Заборски, кој поради повреда нема да учествува, иако самиот е меѓу ТОП 32 на светската ранг листа. Настаните во Каиро ќе се одржуваат од 18 до 20 април, со учество на Топ 32-најдобрите натпреварувачи од светот во секоја тежинска категорија. Во елиминациска фаза, секој учесник има три борби во својата група, а само првопласираните продолжуваат во четвртфиналето. Светската Карате 1 Премиер лига преставува највисоко рангирано натпреварување со најквалитетна конкуренција. Во Каиро се очекува учество на 376 елитни спортисти од 65 земји.

The post Учеството на каратистите од „Макпетрол” на светската карате-лига во Египет appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: