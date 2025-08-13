Уште гори шумата во „Јасен“ и ниска вегетација во Струга, до 21 часот имало 19 пожари!

На територијата на Македонија денеска до 21:00 часот има вкупно 19 пожари на отворен простор:

Активни: 2

Под контрола: 3

Изгаснати: 14

АКТИВНИ (2):

1. Општина Македонски Брод – Повеќенаменско подрачје „Јасен“ (мешана шума)

2. Општина Струга – Октишка краста (ниска вегетација)

ПОД КОНТРОЛА (3):

1. Општина Сарај – с. Радуша кон с. Дворце (ниска вегетација)

2. Општина Арачиново (ниска вегетација)

3. Општина Демир Хисар – с. Мало Илино (дабова шума)

ИЗГАСНАТИ (14):

1. Општина Кичево – с. Челопеци (нискостеблеста шума)

2. Општина Македонски Брод – с. Крапа (нискостеблеста вегетација)

3. Општина Крива Паланка – с. Нерав, место „Биљино“ (ниска вегетација и шума)

4. Општина Струга – с. Белица (багреми и нискостеблеста вегетација)

5. Општина Тетово – с. Џепчиште (ниска вегетација)

6. Општина Брвеница – с. Милетино (ниска вегетација)

7. Општина Тетово – с. Жеровјане (ниска вегетација)

8. Општина Тетово – кај Железничка станица (ниска вегетација)

9. Општина Гостивар – с. Градец (ниска вегетација)

10. Општина Могила – атар на с. Могила (ниска вегетација)

11. Општина Битола – с. Лажец (депонија)

12. Општина Делчево – с. Вирче (ниска вегетација)

13. Општина Липково – с. Опае (ниска вегетација)

14. Општина Гостивар – с. Симница (ѓубре)