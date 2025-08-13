Уште гори шумата во „Јасен“ и ниска вегетација во Струга, до 21 часот имало 19 пожари!

На територијата на Македонија денеска до 21:00 часот има вкупно 19 пожари на отворен простор:
Активни: 2
Под контрола: 3
Изгаснати: 14
АКТИВНИ (2):
1. Општина Македонски Брод – Повеќенаменско подрачје „Јасен“ (мешана шума)
2. Општина Струга – Октишка краста (ниска вегетација)
ПОД КОНТРОЛА (3):
1. Општина Сарај – с. Радуша кон с. Дворце (ниска вегетација)
2. Општина Арачиново (ниска вегетација)
3. Општина Демир Хисар – с. Мало Илино (дабова шума)
ИЗГАСНАТИ (14):
1. Општина Кичево – с. Челопеци (нискостеблеста шума)
2. Општина Македонски Брод – с. Крапа (нискостеблеста вегетација)
3. Општина Крива Паланка – с. Нерав, место „Биљино“ (ниска вегетација и шума)
4. Општина Струга – с. Белица (багреми и нискостеблеста вегетација)
5. Општина Тетово – с. Џепчиште (ниска вегетација)
6. Општина Брвеница – с. Милетино (ниска вегетација)
7. Општина Тетово – с. Жеровјане (ниска вегетација)
8. Општина Тетово – кај Железничка станица (ниска вегетација)
9. Општина Гостивар – с. Градец (ниска вегетација)
10. Општина Могила – атар на с. Могила (ниска вегетација)
11. Општина Битола – с. Лажец (депонија)
12. Општина Делчево – с. Вирче (ниска вегетација)
13. Општина Липково – с. Опае (ниска вегетација)
14. Општина Гостивар – с. Симница (ѓубре)