Уште две лица загинаа во пожарот во домот за стари лица во Тузла, бројот на жртви се зголеми на 15

Уште две лица од Домот за стари лица во Тузла починаа, со што бројот на жртви се искачи на 15.

Две лица починаа во Универзитетската болница во Тузла, а пет пациенти во моментов се хоспитализирани.

На Клиниката за анестезиологија и реанимација моментално има двајца пациенти, од кои едниот е на вентилатор.

На Клиниката за интерна медицина има еден пациент, а на Клиниката за белодробни заболувања двајца.

Обдукции беа извршени на 11 жртви и беше утврдено дека сите починале од задушување, а дека телото на едно лице било исто така зафатено од пожар.

И покрај бројните предупредувања за лошите услови во домот за стари лица, властите во Тузла останаа глуви.

Така, на 13 октомври оваа година, на е-адресите на градоначалникот на Тузла, Зијад Лугавиќ, и советникот на локалниот градски совет е испратено анонимно писмо, во кое се изнесени сериозни обвинувања за долгогодишни проблеми и незадоволителни услови во домот за пензионери.

Во писмото јасно се зборува за катастрофалните услови во таа институција и дека претходните снимки и информации што стигнале до јавноста се само мал дел од она што навистина се случува во Домот.

Откако го прими анонимното писмо, советничката Драгана Гагро-Берберовиќ се обиде да иницира дискусија за време на неодамнешната седница на Градскиот совет, вклучувајќи ја како точка на дневен ред, но не наиде на целосна поддршка.

Наместо дискусија, според нашите извори, на вонредна седница на советничкиот колегиум, било договорено Гагро-Берберовиќ да ја повлече точката од дневниот ред, но таа била задоволна што мора да се формира посебна комисија, која ќе се занимава со подобрување на условите во Пензионерскиот дом.

Рокот за формирање на комисијата беше 15 дена, а одлуката за назначување на телото следеше осум дена подоцна, односно три дена по пожарот во кој загинаа 13 жители.

