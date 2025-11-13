Уште еден скандал со Google: Ги чита вашите пораки и разговори преку алатки за вештачка интелигенција!

0 SHARES Сподели Твитни

Google се најде во центарот на правна бура по обвинувањата дека ја користел својата алатка за вештачка интелигенција Gemini за тајно шпионирање на приватните комуникации на корисниците на Gmail, Chat и Meet без нивна согласност. Во тужбата во федералниот суд во Сан Хозе се тврди дека Alphabet, матичната компанија на Google, го активирала Gemini во сите апликации во октомври, отворајќи ја вратата за масовно собирање податоци „без знаење или согласност од корисниците“.

Обвинението фрла светлина врз темната страна на вештачката интелигенција во секојдневната комуникација, истовремено поставувајќи го прашањето колку се спремни технолошките гиганти да ја нарушат приватноста во име на иновациите. Иако Google тврди дека корисниците можат да го исклучат Gemini, процесот е сложен и лесно е да се пропушти, оставајќи ја вратата отворена за многумина да добијат неовластен пристап до податоци.

Како Gemini собира податоци

Во тужбата се тврди дека Gemini има пристап и ја анализира целата историја на комуникација, вклучувајќи ја секоја испратена или примена е-пошта и прилог. Иако Gemini првично беше опционална функција што корисникот можеше да ја вклучи, тајната активација значи дека Google сега има целосна контрола врз приватните податоци на милиони корисници.

Експертите предупредуваат дека оваа практика не е само повреда на приватноста, туку и потенцијална злоупотреба на довербата на корисниците. Gemini е дизајниран да ја олесни работата, но неговата способност автоматски да ги следи податоците ги претвора секојдневните комуникации во дигитален надзор.

Правни предизвици и последици

Тужбата против Google покренува сериозни правни прашања: колку алатките за вештачка интелигенција можат да ги користат корисничките податоци и како е регулирана нивната активност во секојдневните апликации? Доколку судот пресуди во корист на тужителот, последиците би можеле да бидат драстични, не само за Google, туку и за целата индустрија на технолошки компании.

Покрај тоа, Google се соочува со огромен ризик за репутацијата бидејќи корисниците сè повеќе бараат контрола врз своите лични информации. Примерот со Gemini јасно покажува колку се кревки границите на приватноста во дигиталниот свет, особено кога алатките за вештачка интелигенција можат автоматски да го следат секој аспект од комуникацијата.

Кориснички опции: Како да се заштити приватноста

За корисниците на Gmail, Chat и Meet, ова е аларм што не треба да се игнорира. За да се заштитат себеси, тие мора рачно да го деактивираат Gemini преку своите поставки за приватност. Секој неуспех во овој процес значи дека Google сè уште може да ги анализира нивните најприватни пораки и податоци.

Овој процес јасно покажува колку е тешко да се одржи контролата врз сопствените податоци во ерата на надзор со вештачка интелигенција. Експертите им советуваат на корисниците постојано да бидат внимателни, бидејќи дури и мало невнимание може да доведе до протекување или злоупотреба на чувствителни информации.

Вештачка интелигенција, приватност и иднината на комуникациите

Случајот „Џемини“ покренува пошироки прашања за етиката и ограничувањата на употребата на вештачката интелигенција. Ако технолошките гиганти можат тајно да ги следат корисниците, што значи тоа за секојдневната дигитална приватност? Оваа ситуација е сериозен предупредувачки знак дека линијата помеѓу практичноста и нарушувањето на приватноста станува сè потенка.

Иако Google тврди дека корисниците можат да го исклучат Gemini, критичарите истакнуваат дека самата опција за деактивирање можеби не е доволна за да ги заштити сите податоци. Овој случај би можел да стане пресвртница во дискусијата за тоа како алатките за вештачка интелигенција треба да работат во секојдневните комуникации и до каде можат да одат компаниите во собирањето приватни информации.

