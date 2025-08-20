Уште еден скопски работник е тешко повреден на работното место

Вчера претпладне, 52-годишен работник од Скопје тешко се повредил додека бил на работното место во фирма во Кисела Вода, соопшти МВР.

„На 18.08.2025 во 11:53 часот во СВР Скопје било пријавено дека на објект на подрачјето на Кисела Вода, при извршување работни задачи за приватна фирма, З.Т.(52) од Скопје се здобил со тешки телесни повреди. Тој бил пренесен во Градска општа болница „Св.Наум Охридски“ каде му биле констатирани повредите и му била укажана помош. Полициски службеници од СВР Скопје и трудов инспектор извршиле увид и се работи на расчистување на случајот“, велат од полицијата.