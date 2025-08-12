Уште една земја ќе ја признае Палестина: „Најдобра надеж за ставање крај на конфликтот, страдањето и гладот во Газа“

0 SHARES Сподели Твитни

Австралија ќе ја признае палестинската држава, објави денес премиерот на земјата, Ентони Албанезе, придружувајќи им се на лидерите на Франција, Велика Британија и Канада, кои исто така најавија дека ќе го сторат тоа.Официјалното признаање ќе се случи за време на годишната сесија на Генералното собрание на ОН во Њујорк во септември.Признавањето е „врз основа на обврските што ги презеде Палестинската власт кон Австралија“, рече Албанезе. Овие обврски вклучуваат исклучување на Хамас од палестинската влада, демилитаризација на Газа и одржување избори, додаде тој.„Решението со две држави е најдобрата надеж на човештвото да го прекине циклусот на насилство на Блискиот Исток и да го прекине конфликтот, страдањето и гладот во Газа“, рече Албанезе.Неговите изјави следуваа по недели повици од владата и од многумина во Австралија за признавање на државата Палестина, во услови на растечки критики од функционерите во неговиот кабинет за страдањето на луѓето во Газа, што Албанезе денес го нарече „хуманитарна катастрофа“.Австралиската влада, исто така, ги критикуваше плановите објавени во последниве денови од израелскиот лидер Бенјамин Нетанјаху за голема воена офанзива во Газа.

