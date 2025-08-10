Уште една трагедија во Тетово – млада девојка починала во болница

Млада девојка го загуби животот во раните утрински часови во Тетовската болница. Првичните сомневања се дека таа примала терапија во приватни болници пред да биде примена во јавната болница, објави локалниот портал tetovasot.

Според медицинскиот персонал од Болницата, починатата била примена во итната помош на Тетовската болница околу 03:00 часот наутро, во тешка состојба. По приемот, таа била префрлена на Инфективното одделение, каде што починала.

Тетовската болница го потврди случајот, нагласувајќи дека точната причина за смртта ќе се утврди по обдукцијата.

„Околу 03:00 часот наутро, тој беше примен во Ургентниот центар, а потоа префрлен на Инфективното одделение, каде што почина.

По обдукцијата, ги чекаме резултатите за да ја утврдиме причината за смртта“, изјавија од Тетовската болница.

Министерството за здравство во врска со случајот со починатата 29-годишна пациентка во Инфективното одделение во Општата болница во Тетово иницира инспекциски надзор до ДСЗИ.

Министерството за здравство останува посветено на транспарентноста, одговорноста и обезбедување на квалитетна здравствена заштита за сите граѓани.

Јавноста ќе биде навремено известена по завршувањето на постапката за утврдување на фактичката состојба.