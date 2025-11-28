УЈП: Плаќањето од „Мој ДДВ“ е во тек, досега се исплатени 552 милиони денари

0 SHARES Сподели Твитни

Од вчера, на сметките на граѓаните се уплатени 552 милиони денари врз основа на „Мој ДДВ“, а подготвени се и налози за исплата на уште 370 милиони денари, информираше денес директорката на Управата за јавни приходи, Елена Петрова.

Некои граѓани може да доживеат доцнење во плаќањата, но ова, според Петрова, се должи на технички проблеми надвор од контрола на КГР, како што е неважечка трансакциска сметка.

„Процесот на плаќање „Мој ДДВ“ е во тек. Сега повратот за третиот квартал мора да се изврши до 30 септември. За да започнеме со обработка на нарачките, ќе започнеме откако ќе бидат поднесени декларациите во септември. Може да има одредени доцнења за некои лица за кои трансакциската сметка поднесена од лицето не е валидна, т.е. технички проблеми кои не зависат од УЈП”, објасни Петрова.

Во однос на повратот на ДДВ за компаниите, од вчера, како што додаде таа, е извршен поврат од речиси 500 милиони евра.

Петрова вели дека ова е тековен процес и дека се подготвуваат нарачки за оние компании кои не се опасни, додека за некои компании процесот трае подолго бидејќи мора да се извршат надворешни проверки.

