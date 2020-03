Фабриките на Volvo во Кина се враќаат во погон

Производството постепено се враќа во четирите фабрики на Volvo во Кина, меѓутоа фабриките во Белгија, Шведска и во САД ќе мора да мируваат уште извесно време.

Шведскиот производител на автомобили Volvo го прекинува и производството во домашните фабрики во Торсланда, Сковде и Олофстром, како и во новите погони во Јужна Каролина, САД. Работењето таму ќе мирува во периодот од 26-ри март до 14-ти април. Претходно во мирување беше ставена фабриката во Гент, Белгија.

