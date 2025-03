Факултетот за ликовни уметности – Скопје: Традиција и нови хоризонти низ погледот на студентите

0 SHARES Сподели Твитни

Оваа година, Факултетот за ликовни уметности во Скопје го слави значајниот 45-годишен јубилеј. Во овие четири и пол децении, ФЛУ се афирмира како угледна образовна установа и фокус на креативност и уметнички развој. Суштината на ова достигнување се студентите – младите уметници, кои со својата инспирација, труд и талент го обликуваат лицето на македонската уметност во иднина. Приказните на овие студенти се доказ за примарниот удел на ФЛУ во развојот на уметничкиот стил и професионалниот напредок.

Патешествието на секој студент на ФЛУ е уникатно. Вилијам Стојановски, кој е во втора година на студии за ликовна педагогија, беше инспириран од својата лична визија за развој како уметник и желбата да се изразува слободно преку своите вештини. Тој објаснува дека ФЛУ му нуди средина која предизвикува креативност и самостојност. Мартина Спасовска во својата постдипломска студија по сликарство, истакнува дека уметноста била нејзиниот природен начин на изразување, избор кој дошол спонтано. Доротеј Нешовски, постдипломец во скулптура, изјавува дека неговата страст кон уметноста трае уште од детството, кога учел во школа за цртање и моделација.

ФЛУ не е само образовна институција, туку и простор каде уметниците добиваат слобода и што е најважно – инспирација. Јана Бутеска, студентка во втора година, го нагласува значењето на можноста за запознавање со разновидни стилови и техники кои ги учи од професорите и колегите. Спасовска посочува дека факултетот истовремено нуди слобода и предизвик, што е суштинско за нејзиниот уметнички израз. Нешовски зборува за важноста на работата со ментори и учеството во работилници што го обогатуваат разбирањето на контекстот на уметноста.

Факултетот ги подготвува студентите за нивниот професионален пат преку практична работа и разни соработки. Вилијам Стојановски истакнува дека факултетот овозможува создавање низ веќе усовршени вештини од искусни уметници. Михаил Паскоски ја нагласува важноста од соработки со невладини организации и амбасади кои помагаат студентите да го разберат професионалниот свет и неговите изрази. Евгенија Трајковска одделува дека поголема поддршка од институциите би помогнала нивниот труд да добие заслужено признание.

Младите уметници ја разбираат важноста на видливоста на уметничките дела и улогата на уметноста во општеството. Нешовски посочува дека уметноста е динамична и игра активна улога во социјалните промени. Спасовска верува дека автентичноста и длабочината на делата ги прават видливи, а Бутеска се надева дека уметноста ќе добие повеќе признание и поддршка.

На намерата за традиција и иднина, Михаил Паскоски го гледа факултетот како регионален лидер во идните години. Доротеј зборува за големото наследство на факултетот и неговото значење за македонската уметност, оддавајќи почит на бројните истакнати професори кои го обликувале неговото богатство.

Јубилејот од 45 години е не само повод за славење, туку и потсетник за значењето и улогата на факултетот во културниот пејзаж на Македонија. Преку иновативност и талент, студентите и професорите на ФЛУ неизбежно ја водат иднината на уметноста во нови и возбудливи правци. Токму овие млади уметници продолжуваат да ја обликуваат иднината на македонската уметничка сцена, придружени од професори кои помагаат во развојот на новите генерации и во зачувувањето на уметничките традиции.

Централниот настан за прослава на јубилејот е ретроспективната изложба што ќе се одржи на 3 април во Музејот на современа уметност во Скопје. Оваа изложба ќе ја претстави богата историја и креативни постигнувања на факултетот низ годините, како и неговиот придонес во македонската и регионалната уметничка сцена.

The post Факултетот за ликовни уметности – Скопје: Традиција и нови хоризонти низ погледот на студентите appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: