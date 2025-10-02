Фантастичен рецепт: Направете сами крема за раце (РЕЦЕПТ)

0 SHARES Сподели Твитни

Рацете се лична карта за една жена. Колку пати сте ја чуле оваа изрека? Но всушност тоа е вистина. Женските раце знаат да „патат“ многу повеќе од машките. Изложени се на вода, детергенти за перење и други хемикалии, поради што кожата многу почесто се суши и е склона кон пукање и создавање флеки.

Еве како да подготвите домашна крема за раце која успешно помага да го спречите создавањето на старечки флеки и збрчкана кожа.

Направете маска за раце од :

1 жолчка

1 лажица мед

1 лажица растително масло (маслиново,кокосово,сончогледово)

Растопете 2 лажици сол во 1л топла вода.

Држете ги дланките во овој раствор околу 10 минути.

Откако ќе ги извадете рацете, исушете ги добро и премачкајте ги со претходно подготвената маска.

После 20 минути измијте ги рацете со млака вода.

Оваа маска за раце можете да ја повторите после 3-4 дена.

