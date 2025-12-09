Фармацевт во Грција осомничен за измама од над 400.000 евра со лажни рецепти!

34-годишен фармацевт во Грција, осомничен дека е водач на криминална организација која издала илјадници лажни рецепти, предизвикувајќи загуби на главниот давател на здравствени услуги во земјата, EOPYY, од над 400.000 евра, е приведен по сведочењето пред истражен судија.

Неговата 29-годишна сопруга, лекарка, беше ослободена под рестриктивни услови откако даде свое сведочење во врска со нејзината наводна вмешаност во шемата.

Според досието на случајот, криминалната мрежа – во која беа вклучени неколку лекари, некои од нив специјалисти – избираше броеви на социјално осигурување (AMKA) за да ги користи за издавање лажни рецепти.

Овие рецепти потоа виртуелно се пополнуваа во аптеката на фармацевтот, а добиените лекови се продаваа на пазарот. Незаконските активности излегоа на виделина како дел од голема истрага што ги опфаќа регионите Атика, Фтиотида и Пиерија, пишува Е-Катимерини.