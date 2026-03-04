Фармацевт предупредува за честа грешка што луѓето ја прават кога земаат витамини

0 SHARES Сподели Твитни

Многу од нас чуваат разни витамини и додатоци во исхраната во нашите плакари кои ветуваат различни здравствени придобивки, од подобар сон и поздрава коса до регулирање на варењето на храната. Но, фармацевтката Роџина Шамс Натери предупредува на една честа грешка која може да направи повеќе штета отколку корист.

Чести грешки при земање витамини

Во разговор за „Мирор“, Натери, фармацевт во „Роузвеј Лабс“, објасни како многу луѓе, во желба да го зајакнат имунитетот, несвесно комбинираат повеќе производи со исти состојки, како што се цинк и витамини Ц и Б, со што ризикуваат предозирање.

„Една од најчестите грешки што ги забележувам е комбинирањето на зимски додатоци во исхраната што содржат исти состојки“, предупреди таа.

„Можеби земате мултивитамин, средство за зајакнување на имунитетот и дополнителен цинк или витамин Ц, и одеднаш, без ни да знаете, сте го зголемиле внесот за трипати.“

Витамините не се безопасни

Некои претпоставуваат дека високите дози на витамини се безопасни, но Натери нагласува дека тоа не е вистина. Иако се продаваат без рецепт, витамините не треба да се земаат без претпазливост.

„Луѓето мислат дека витамините не носат никаков ризик бидејќи можат да се купат без рецепт. Тоа едноставно не е вистина“, истакна таа.

Тој го наведува цинкот како пример, кој е корисен за имунитетот, но внесувањето повеќе од 9,5 мг дневно за мажи и 7 мг за жени може да се меша во апсорпцијата на бакар и всушност да го ослабне имунитетот со текот на времето. Слично на тоа, внесувањето на витамин Д од повеќе од 100 микрограми (4.000 IU) може да ги зголеми нивоата на калциум во крвта на опасни нивоа. Тој додава дека витаминот А се складира во телото, па затоа надминувањето на дозата од 1,5 мг (1.500 mcg) може да доведе до оштетување на црниот дроб со текот на времето.

Во врска со витаминот Ц, таа објасни: „Препорачаниот дневен внес во Велика Британија е 40 мг, а телото го користи помалку ефикасно при повисоки дози. Кога внесот надминува 200 мг дневно, телото генерално излачува вишок витамин Ц.“

Можно влијание врз лековите

Фармацевтот, исто така, предупреди дека додатоците во исхраната можат да влијаат на ефикасноста на лековите што се издаваат на рецепт.

,,Калциумот, магнезиумот, железото и високите дози на витамин Ц можат да ја намалат апсорпцијата на антибиотици, лекови за тироидна жлезда и некои лекови за висок крвен притисок“, рече таа.

„Доколку земате лекови на рецепт, дури и краткорочни, секогаш консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт пред да земете додатоци во исхраната.“

Што се препорачува да се земе?

Кога го прашале што би било добра идеја да се земе, Натери има неколку препораки.

„Во текот на зимата, земањето витамин Д е разумно за повеќето возрасни. Омега-3 масните киселини со EPA и DHA го поддржуваат здравјето на мозокот и срцето, а магнезиумот може да помогне при проблеми со спиењето и мускулна напнатост“, советува тој.

Таа заклучи: „Додатоци во исхраната треба да го поддржуваат здравјето, а не да го заменат квалитетниот сон, балансираната исхрана и медицинскиот совет. Ако не сте сигурни, прашајте го вашиот фармацевт. Ова може да ви помогне да избегнете да направите повеќе штета отколку корист.“

