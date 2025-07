Фаталната русокоса го запали Инстаграм со своите фотографии: Крена бура на Вимблдон, луѓето не можеа да поверуваат што гледаат

0 SHARES Сподели Твитни

Миа Зелу објави фотографии на Инстаграм на кои изгледа како да е на Вимблдон, но објавата не е онаква каква што мислат нејзините речиси 200.000 следбеници.Миа Зелу, ѕвездата на социјалните медиуми управувана од вештачка интелигенција , стана вирална по неодамнешната објава на Инстаграм во која се преправа дека е на Вимблдон во Лондон оваа година.Инфлуенсерката предизвика бура на ВимблдонВо описот на нејзиниот профил е нагласено дека таа е инфлуенсерка со вештачка интелигенција, а креаторот на нејзината личност е непознатНа најновите фотографии објавени во понеделник, Миа е прикажана покрај теренот на трибините на „Ол Ингланд Клуб“ за време на престижниот тениски турнир. На други слики, таа позира со иконскиот пијалок што е синоним за настанот. View this post on Instagram A post shared by 𝑀𝑖𝑎 𝑍𝑒𝑙𝑢 ♡ (@miazelu)Оваа инфлуенсерка генерирана од вештачка интелигенција ги исклучи коментарите, спречувајќи ги корисниците да ги споделуваат своите мислења. Објавата собра речиси 50.000 лајкови.Без оглед на фотографиите, Миа споделува човечки чувства и мисли, изразени преку описи во други објави. Таа дури има и „сестра“ генерирана од вештачка интелигенција, Ана Зела, која има свој Инстаграм профил со речиси 300.000 следбеници.Ова е уште еден пример за тоа како инфлуенсерите генерирани од вештачка интелигенција на социјалните медиуми привлекуваат внимание поради новите алатки за вештачка интелигенција кои им овозможуваат на корисниците да креираат реалистични слики кои тешко се препознаваат.Дури постојат и маркетинг компании, како што е „The Clueless“ од Барселона, кои создаваат инфлуенсери со вештачка интелигенција за социјалните медиуми.

