Фатмир Лимани одговори на прашањето од Вреди – што барал на маса со Али Ахмети на ифтар?

Министерот за социјална политика, демографија и млади, Фатмир Лимани, кој има несогласувања со дел од другите членови на владејачката коалиција Вреди, но сè уште официјално е дел од неа, вечерва преку објава на социјалните мрежи одговори на прашањето кое му го поставија од коалицијата – што барал на иста маса со политичките противници Али Ахмети и Арбен Таравари на ифтарската вечера што ја организираше албанскиот премиер Еди Рама?

„Ако некој бара објаснување зошто Фатмир Лимани е на маса каде што се појавува и Али Ахмети, одговорот е многу поедноставен отколку обидот тоа да се претвори во „политичка дилема“, вели Лимани во објавата.

„Бев поканет на ифтар како министер што ја претставува државата, на софра на која се поставува ифтар, момент што ги обединува духовите кои се само-жртвуваат во исто време со јасна цел. Во нашата култура, домаќинот е тој што го одредува редот на софрата и местата на гостите. На една трпеза на гостопримство не се оди за да се прават политички калкулации и да се наруши софрата, туку за да се почитуваат традицијата, гостопримството и заедничкиот човечки момент. Софрата не е место за поделби, туку за почит“, пишува Лимани.

„Второ, фотографијата или присуството во заедничка средина не ја препишува историјата на политичките ставови на никого. Моите ставови секогаш биле јавни и јасни. Но политичката култура и општествената зрелост напредуваат и бараат и противниците да бидат во состојба да се поздрават, да разговараат и да зачуваат минимум нормалност во човечките односи. Трето, додека некои се обидуваат да создадат вештачки дилеми од една фотографија од ифтар, јас се соочувам со една друга реалност: отворен и исклучувачки обид против мене, токму од оние со кои заедно изградивме еден политички проект. Не е тајна дека во рамките на ВЛЕН се развива борба со „лакти“ за да се заменат, со анонимни фигури, главните протагонисти кои го реализираа проектот на обединување. Во такви околности, никој не може да очекува јас да стојам со скрстени раце. Затоа што јас сум човек кој има почит кон масата (софрата), а не човек на подрумите“, продолжува тој.

„Треба да се каже и една суштинска работа: софрите што обединуваат не треба да го вознемируваат никого, освен оние што не му мислат добро на народот. Традицијата на ифтарот секогаш ја играла улогата на мост што ги приближува луѓето, без разлика на нивните убедувања или припадности. Во време кога на општеството му се потребни повеќе мостови што поврзуваат и помалку ѕидови што разделуваат, секој обид да се проблематизира еден ваков момент повеќе зборува за стравот на некои луѓе од дијалог, отколку за политичката реалност. Политиката е натпревар на идеи и визии, но нашата култура останува поголема од секое привремено ривалство. И токму тоа го симболизира една ифтарска софра: почитта кон другиот и можноста, дури и во разлики, да го зачуваме заедничкото достоинство. Оние што мислат поинаку тргнуваат од постапки што ги прават секој ден“, додава Лимани во објавата.