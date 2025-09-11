ФБИ го пронајде оружјето со кое е убиен Чарли Кирк

ФБИ одржа прес-конференција за убиството на американскиот десничарски активист Чарли Кирк во Јута. Беше објавено дека е постигнат напредок во истрагата, иако убиецот е сè уште на слобода.

Специјалниот агент на ФБИ, Роберт Болс, вели дека имаат слики од напаѓачот и не веруваат дека заедницата е во опасност.Одговарајќи на новинарско прашање, тој вели дека „ги исцрпуваат сите ресурси“ за да го пронајдат напаѓачот.Болс вели дека имаат слики од осомничениот, но „не можат да коментираат конкретно за неговото лице“ бидејќи тоа е сè уште дел од истрагата.

„Наскоро ќе го објавиме тоа“, вели тој, додавајќи дека ФБИ не е сигурен до каде стигнало.

Одговарајќи на новинарско прашање, комесарот Бо Мејсон рече дека осомничениот „се чини дека е на студентска возраст“.

„Не објавуваме многу детали во моментов. Наскоро ќе објавиме. Но, не сега. Лицето изгледа дека е на студентска возраст“, ​​рече тој.

Потоа специјалниот агент на ФБИ, Роберт Болс, изјави дека истражителите утрово го пронашле оружјето за кое веруваат дека е употребено во вчерашната пукотница.Тие исто така пронајдоа и анализираат отпечаток од чевел и отпечаток од подлактица.Болс ѝ се заблагодарува на заедницата за повеќе од 130-те дојави што ФБИ ги доби досега.