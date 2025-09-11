ФБИ објави фотографии од осомничениот за убиството на Чарли Кирк, барајќи од јавноста помош

0 SHARES Сподели Твитни

ФБИ објави фотографија од „лице од интерес“ за убиството на Чарли Кирк и бара од јавноста помош за негово лоцирање.Теренската канцеларија на ФБИ во Солт Лејк Сити денес објави фотографии од „лице од интерес“ на X Network.Канцеларијата, исто така, обезбеди број каде што јавноста може да испраќа информации.Претходно денес, ФБИ одржа прес-конференција за убиството на американскиот десничарски активист Чарли Кирк, каде беше објавено дека е постигнат напредок во истрагата, иако убиецот е сè уште на слобода.Специјалниот агент на ФБИ, Роберт Болс, вели дека имаат слики од напаѓачот и не веруваат дека заедницата е во опасност.Одговарајќи на новинарско прашање, тој вели дека „ги исцрпуваат сите ресурси“ за да го пронајдат напаѓачот.Болс вели дека имаат слики од осомничениот, но „не можат конкретно да коментираат за неговиот изглед“ бидејќи тоа е сè уште дел од истрагата.„Наскоро ќе го објавиме тоа“, рече тој.Одговарајќи на новинарско прашање, комесарот Бо Мејсон рече дека осомничениот „се чини дека е на студентска возраст“.Потоа специјалниот агент на ФБИ, Роберт Болс, изјави дека истражителите утрово го пронашле оружјето за кое веруваат дека е употребено во вчерашната пукотница.Тие исто така пронајдоа и анализираат отпечаток од чевел и отпечаток од подлактица.

Пронајдете не на следниве мрежи: