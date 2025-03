Федералните резерви пријавуваат нето загуба за 2024 година

0 SHARES Сподели Твитни

Федералните резерви на САД, познати како ФЕД, издадоа соопштение дека за 2024 година имаат оперативна загуба од 77,6 милијарди долари, што ја означува втората година со негативен баланс. Оваа сума е значително намалена во споредба со претходната година, кога загубата достигна 114,3 милијарди долари. Од друга страна, во 2022 година ФЕД забележа нето добивка од 58,8 милијарди долари, според известувањата на агенцијата АА. Минатата година, каматните расходи на банката се сведоа на 226,8 милијарди долари, додека во 2023-та тие изнесуваа 281,1 милијарди долари. Во 2024-та, приходите од камати се намалија на 158,8 милијарди долари, од 174,5 милијарди долари годината претходно. Губитоците можат да се поврзат со ефектите од пандемијата „Ковид-19“, која се одрази во 2020 и 2021 година, а дополнително беа засилени со зголемувањето на каматните стапки во 2022 и 2023 година како мерка против растечката инфлација. Референтната каматна стапка достигна историски високи нива, од пет до 5,50 проценти, сè додека не започна да се намалува во септември минатата година. На неодамнешната средба, како што беше очекувано, банката одлучи да го задржи интервалот на референтната каматна стапка на 4,25 до 4,50 проценти. Претседателот на Федералните резерви, Џером Пауел, исто така изрази загриженост дека неизвесноста на економските прогнози е „невообичаено зголемена“ во светло на обидите на администрацијата на Трамп за спроведување на значајни економски измени.

