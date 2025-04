Ферари планира обнови за трката во Имола

0 SHARES Сподели Твитни

Ферари се подготвува да воведе значајни промени на својот автомобил за трката за Големата награда на Емилија Ромања во Имола, која е планирана за периодот од 16 до 18 мај, известува „Autosport“. Тимот од Италија очекува подобрени контроли за флексибилноста на предните крила, бидејќи новите тестови се предвидени да стапат на сила на Шпанското ГП, што ќе се одржи од 30 мај до 1 јуни. Овие промени би можеле да дадат предност на Ферари во однос на другите водечки тимови. Ажурирањата се дизајнирани со цел да го зголемат нивото на потисната сила на моделот „SF-25“, а тимот очекува дека нивниот целосен ефект ќе се реализира на патеката во Барселона. Овие подобрувања треба да го решат проблемот со недоволната потисната сила на задната оска, што предизвикува нестабилност при кочење и влез на автомобилот во кривини. Ова особено влијае на перформансите на возилото на Луис Хамилтон.

