Ферстапен триумфираше во Имола

Актуелниот светски шампион, Макс Ферстапен, триумфираше на трката за Големата награда на Емилија Ромања. Во Имола, холандскиот возач ја постигна својата втора победа во сезоната и 65-та во кариерата. Трката во Имола беше 400-та за Ред Бул во Формула 1. Ферстапен заврши пред возачите на Мекларен, Ландо Норис и лидерот во шампионатот, Оскар Пјастри. На оваа трка, најистакнат беше добриот почеток на Ферстапен и несреќниот старт на Пјастри, кој успеа да го спречи преземањето на позицијата од страна на Џорџ Расел. Стратегиите на тимовите и вклучувањето на возилото за безбедност, исто така, одиграа важна улога. Во средината на трката беше применето виртуелното возило за безбедност, откако Естебан Окон го остави својот болид Хас покрај патеката, додека 14 круга пред крај, вистинското возило за безбедност беше воведено поради дефектот на Мерцедесот на Андреа Кими Антонели.

На трката се истакнаа и возачите на Ферари, Луис Хамилтон и Шарл Леклер, кои трката ја започнаа од 1-во и 12-то место и завршија на четвртото и шестото место соодветно, и покрај неуспешните квалификации. По Хамилтон се пласираа Александер Албон (Вилијамс) и Џорџ Расел (Мерцедес), додека восьми беше Карлос Саинц јуниор во вториот Вилијамс. Освојувачите на поени ги заокружија Исак Хаџар (Рејсинг Булс) и Јуки Цунода (Ред Бул). Сезоната ќе продолжи со осмата трка во Монте Карло наредниот викенд.

