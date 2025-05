Фестивал ‘Придобивка на љубовта’: Посветен на вдомување на кучиња и одговорно сопствеништво

0 SHARES Сподели Твитни

Како што најавија организаторите од ЈП Лајка, фестивалот има за цел да го привлече вниманието кон важноста на вдомувањето, наместо купување миленичиња, и да ја приближи работата на ова претпријатие до пошироката јавност.

Во рамки на програмата се предвидени две интерактивни игри со кучиња и нивните сопственици, модна ревија со кучињата на Лајка, стилизирани од дизајнерката Ирина Тошева, а сошиени од жените од КПУ Идризово, штанд за ветеринарни совети, како и совети од професионален дресер.

