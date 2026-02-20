Фетаи: Треба да се оддалечиме од раздор, клевета и горделивост

Рамазан е школа на дисциплина и карактер. Кога се воздржуваме од храна и пијалак – нешта што се дозволени – ја воспитуваме нашата волја и ја зацврстуваме самоконтролата, за да можеме да се воздржиме и од забранетото. Оваа самоконтрола мора да се прошири и надвор од физичкиот аспект. Таа треба да го опфати нашиот јазик, однесување и меѓучовечки односи, порача поглаварот на ИВЗ, Шакир Фетаи на почетокот на рамазанскиот пост.

Рамазан е деветтиот месец од исламскиот календар и еден од најсветите месеци во исламската религија, во кој муслиманите ширум светот постат од зори до зајдисонце. Овој месец е особено важен бидејќи претставува време на интроспекција, духовно прочистување и приближување кон Бога.