Фејсбук ги укинува копчињата „Лајк“ и „Коментирај“: Мета го шокираше светот – крај на ера од 15 години

Мета рече дека ги отстранува познатите екстензии на Фејсбук, копчињата „ми се допаѓа“ и „коментирај“, кои се појавуваа на страниците на други луѓе со години, почнувајќи од февруари 2026 година.

Со ова официјално завршува користењето на овие опции по повеќе од една и пол деценија. Овие копчиња повеќе нема да бидат видливи надвор од самата платформа, иако страниците нема да имаат технички тешкотии како резултат на тоа.

Овие алатки, воведени во 2010 година, долго време овозможуваат содржината на блоговите, порталите и другите веб-страници да се оценува и коментира преку Фејсбук сметка. Така, социјалната мрежа остави длабока трага врз начинот на кој се реагира на објавите на Интернет.

Како што навиките на корисниците се менуваат, а новите форми на комуникација добиваат предност, нивната важност постепено се намалува. Затоа, „Мета“ верува дека е време да се премине на посовремени опции и поедноставно корисничко искуство.

Што се менува за корисниците?

Иако копчињата повеќе нема да работат, ништо нема да се „крши“, кодот нема да фрла грешки и страниците ќе функционираат нормално. На програмерите им беше препорачано само да отстранат застарени елементи за да изгледа страницата поуредна.

Овој потег става крај на една ера на дигитална комуникација. Копчињата „Like“ и „Comment“, кои некогаш означија револуција во начинот на реагирање на интернет содржините, заминуваат во историјата.

Мета сега се свртува кон нови решенија насочени кон посовремени, побрзи и поперсонализирани начини на интеракција.

И додека корисниците и администраторите на страниците ќе се префрлат на нови алатки, фактот останува дека некогаш познатите додатоци на Фејсбук го обликуваат начинот на кој се креира, споделува и оценува содржината на Интернет повеќе од една деценија.

