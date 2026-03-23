ФЗО го ‘’чешлаше‘’ МВР – утврдени лажни боледувања, изречени казни од 1,2 милиони денари

Полициски службеник четири пати за година и пол менувал матичен лекар за да му издава боледување.

Во втората половина на минатата 2025 година, 80 здравствено осигурани лица, припадници на полицијата, искористиле 514 боледувања, од кои дури 83 траеле и повеќе од 30 дена – покажа контролата на Фондот за здравство на барање на Министерството за внатрешни работи, поради сомнежи за злоупотреби. Резултатите покажаа дека неправилно е едно од пет боледувања во МВР.

Контролирани биле вкупно 105 приватни здравствени установи. Најголемиот дел од нив се матични лекари, но има и неколку гинеколози и стоматолози. За подолгите боледувања, контролирани биле и првостепените и второстепените лекарски комисии што ги издаваат. Главните прекршоци се во тоа што не се почитувале главните дијагностички постапки, а се надминувале и дозволените временски рамки на боледувањата.

Според Клековски, дел од тие боледувања се оправдани, но дел се злоупотребуваат, односно, еден човек зема седум дена боледување, па доаѓа еден ден на работа, а потоа под друга дијагноза, отвора ново боледување.

Најчесто користени дијагнози за боледувања се болести на респираторниот систем, мускулниот и дигестивниот систем. За неправилностите кои се детектирани и во приватните и во јавните здравствени установи изречени се глоби во вкупна висина од 1,2 милиони денари.