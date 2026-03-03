Фидан: Турција води дијалог со сите страни за прекин на војната во Иран и враќање на преговарачката маса

Турција води дијалог со сите страни за да се најде начин за прекин на војната во Иран и враќање на преговарачката маса, изјави турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан.

„Турција во моментов ги презема потребните иницијативи со сите свои партнери за да се постигне мир во регионот“, изјави Фидан, додавајќи дека зачувувањето на стабилноста на Иран и Блискиот Исток е „од клучно значење“.

„Разговараме со Европејците веќе неколку дена… Ако сакате мир, ајде да работиме заедно. Ги повикуваме да преземат акција. Заливските земји сега се соочуваат со сериозна ситуација. Разговараме и со министерот за надворешни работи на Оман. Разговараме и со Американците“, рече Фидан, нагласувајќи дека Анкара се обидува да ги врати завојуваните страни на преговарачката маса.

Фидан рече дека Иран во моментов се обидува да „создаде трошоци“ за САД и нивните партнери со напаѓање на земјите од Заливот и нивната енергетска инфраструктура, но додаде дека не верува дека Техеран може да го постигне посакуваниот резултат на овој начин.