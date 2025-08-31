Филипче: Албанија и Црна Гора напредуваат кон ЕУ, Северна Македонија ги напушти преговорите и го блокираше патот

0 SHARES Сподели Твитни

Лидерот на СДСМ, Венко Филипче, денес изјави дека е потребен пристап на државник за деблокирање на европските интеграции, критикувајќи го премиерот кој, според него, прво бара конструктивност, а потоа отфрла секој предлог.„Многу ми е жал што премиерот понекогаш бара конструктивност, а друг пат отфрла секој предлог. Дали ова е дел од предизборниот фолклор или не се зема предвид кампањата што ја спроведоа минатата година, не можам сега да кажам, но факт е дека ништо не се случува во областа на европските интеграции, а регионот оди напред. Албанија оди напред, Црна Гора оди напред со конкретен план што целосно ќе ги заврши преговорите до 2027 или 2028 година. Практично сме во фаза каде што практично ги напуштивме преговорите. И ова е најлошото нешто што може да ни се случи“, рече Филипче.Тој предупреди дека СДСМ ќе подготви документ со јасни ставови за европските интеграции.„Ќе подготвиме документ кој ќе биде работна верзија, кој ќе го понудиме во текот на оваа недела, во кој верувам дека ќе бидат вклучени сите аспекти што се важни за земјата. Ќе ги споменеме сите претходни изјави, ќе ги споменеме обврските што се преземени во рамките на францускиот предлог и ќе дадеме предлог за тоа како ние како СДСМ сметаме дека треба да продолжиме понатаму, со јасни и прецизни црвени линии, за конечно сите на маса да знаат за што зборуваме и како да продолжиме напред“, нагласи Филипче.Тој предупреди на последиците од блокирањето на процесот, нагласувајќи дека младите луѓе сè повеќе ја гледаат својата иднина во странство.

Пронајдете не на следниве мрежи: