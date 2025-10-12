Филипче: Ветуваа скандинавски стандард, а денес храната стана луксуз

„Со ВМРО-ДПМНЕ на власт, луксуз стана храната, луксуз е минималната плата, луксуз е чистиот воздух, правдата, луксуз е достоинствениот живот“, нагласи Претседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, д-р Венко Филипче, на граѓанската трибина „Се бориме за нашиот дом“ што се одржа во Радовиш.

Тој рече дека ВМРО-ДПМНЕ ветуваше брзорастечка економија, повисоки плати, пензии, субвенции и скандинавски стандард, само за да ги прелажат граѓаните да гласаат за нив.

„Не знам дали оваа власт знае што значи скандинавска држава или пак само така убаво им звучи. Еве да им кажам- луѓето што живеат во скандинавските земји имаат висок животен стандард, функционални и непартизирани институции, врвно квалитетно образование и здравство, квалитетна инфраструктура, имаат доверба во правосудниот систем. Да заклучам, живеат во држави што се грижат за нив, а тоа им прави да имаат предвидлива и сигурна иднина“, рече Филипче.

На трибината, тој додаде дека македонскиот народ е далеку од среќата на граѓаните во скандинавските држави.

„Што имаме ние од скандинавската среќа што упорно премиерот Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ сакаат да ни ја прикажат и да не разубедат дека во државата и со 400 евра минимална плата и со цени што дивеат, се живеело. Да се живее – ама само првите 10 дена од месецот, после тоа е период на преживување“, рече Филипче.

Во обраќањето Филипче нагласи дека додека за народот и храната е лускуз, за власта се е дозволено.

„Не е луксуз нивното рекордното задолжување, новиот долг од 1,8 милијарди евра во првите 13 месеци од власт. Долг без никаков реален и видлив ефект врз реалниот развој. Не е лускуз папајата, мангото, приватните авиони и се што е потреба и интерес на власта“, рече Претседателот на СДСМ, Венко Филипче.