Филипче: ВМРО-ДПМНЕ го рехабилитира ДУИ, го пуштија Груби да избега а сега договараат соработка

Во интервју за телевизија Сител, претседателот на СДСМ, Венко Филипче, јасно ја отфрли тезата дека неговата партија ја рехабилитира Демократската унија за интеграција, посочувајќи дека вистинскиот политички процес не се одвива на тој начин.

„Не ја рехабилитирам ниту јас, ниту СДСМ, ДУИ. Партија се рехабилитира со работа на партиските членови, и на крај довербата ја враќаат или не ја враќаат граѓаните.“ – рече Филипче.

Филипче нагласи дека СДСМ ги научила лекциите од претходната коалиција и дека принципите на коалицирање денес се темелат на сосема други основи:

„Ги научивме лекциите од таа коалиција и затоа принципите на коалицирање сега се поинакви. Се темелат на вредности, политики, на луѓе, на програми.“

Истовремено, тој посочи дека токму ВМРО-ДПМНЕ е таа што денес гради нова блискост со ДУИ, спротивно на сите ветувања што ги даваше во изборната кампања.

„Ние сега слушаме дека има некаква друга релација. Дека ВМРО-ДПМНЕ е таа што иницирала приближување и затоплување на односите со ДУИ. Да потсетам, што ветуваше премиерот и ВМРО-ДПМНЕ? Дека ќе ги апсат ДУИ, беа криминалци, Соравија, Лотарија… Што видовме од тоа? Ништо. На Артан Груби му ја дигнаа рампата и помина во Косово. Максим Димитријевски со ДУИ си гласаа ДУП-ови во Куманово.“ – рече Филипче.

Повикувајќи на политичка сериозност, Филипче подцрта дека СДСМ денес нема никаква соработка со ДУИ, и дека таа политичка епизода е затворена од нивна страна со извлечена поука:

„Ние немаме во овој момент никаква соработка со ДУИ. Да, ја научивме лекцијата и добра лекција беше тоа. И таа лекција ќе ја користиме во градењето на коалициите со сите политички партии.“ – заклучи тој.